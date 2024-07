In vacanza con il marito, uccisa da un malore nel sonno: il dramma di Renata

È morta nel sonno, stroncata da un malore che non le ha lasciato scampo, mentre trascorreva le vacanze estive in una località balneare in provincia di Ravenna. Renata Arrighi aveva 81 anni e da sempre viveva a Borgosatollo: era molto nota e amata in paese, soprattutto per l'impegno profuso come volontaria, al fianco degli anziani e dei bisognosi. A dare la notizia della sua improvvisa scomparsa è stato il parroco durante la messa celebrata nella mattinata di ieri, domenica 21 luglio.

La donna è spirata nella notte tra venerdì e sabato: a nulla è valso l'allarme lanciato dal marito, al risveglio. I sanitari che sono intervenuti sul posto non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso. Nelle prossime ore la salma della donna rientrerà a Borgosatollo: ancora da stabilire la data dei funerali.