Ladri in casa, finestre rotte e camere ribaltate: "Non se ne può più"

Ancora allarme furti a Borgosatollo: il paese, privo di sistema di sorveglianza comunale, è da giorni nel mirino dei ladri. Diversi i furti messi a segno, o solo tentati, la scorsa settimana: in un’occasione i malviventi erano pure stati ripresi dalle telecamere di un’abitazione e il video era stato pubblicato sui social.

Come sui social è finito lo sfogo di un’altra cittadina: per la terza volta in dieci anni la villetta dove abitano i suoi genitori è stata messa a soqquadro da una banda di ladri. Un furto commesso in pieno giorno, verso le 10.30 di venerdì 20 ottobre, nonostante la presenza dell’antifurto e di altri sistemi per difendersi dalle sgradite visite dei malviventi.

Per entrare nell’abitazione situata nella frazione di Piffione, i ladri avrebbero spaccato i vetri e le ante, facendo così scattare la sirena del sistema antifurto: in pochi secondi avrebbero raggiunto le camere, rovistando ovunque in cerca di qualcosa da arraffare. Poi la fuga repentina prima che arrivassero i proprietari, nel frattempo allertati dell'incursione.

“Ma i miei genitori non hanno più nulla perché è già il terzo furto in 10 anni. Onestamente non se ne può più. Che tristezza e che rabbia. Soprattutto rassegnazione della gente onesta”, scrive la donna sulla pagina social del paese creata - appunto - per avvertire la cittadinanza delle spiacevoli visite dei malviventi.