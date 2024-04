Collassa mentre chiede informazioni al Caf: giovane mamma in fin di vita

Si è accasciata improvvisamente al suolo, appena dopo aver varcato la soglia di un centro di assistenza fiscale (privato) di via IV Novembre a Borgosatollo e chiedere informazioni sulle procedure da seguire per ottenere la cittadinanza italiana. La donna, ha 44 anni ed è madre di un bimbo piccolo, è stata rianimata a lungo sul posto, prima dai presenti (guidati telefonicamente degli operatori del 112), poi dai sanitari del 118. Infine è stata trasferita in ospedale, a Brescia. Le sue condizioni sarebbero disperate, tanto da indurre i medici a far partire il protocollo per accertare la morte cerebrale.

Il dramma nella mattinata di ieri, martedì 23 aprile. La richiesta d'aiuto ai soccorsi sarebbe partita verso le 9.40. In attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, i passanti e i commercianti della zona, distante solo un cinquantina di metri dal palazzo sede del comune, si sono prodigati per tentare di salvare la 44enne: qualcuno ha anche provato a prelevare il defibrillatore situato nei pressi degli uffici comunali, ma non sarebbe riuscito a staccarlo dal dispositivo di supporto.

Allertata dai cittadini, sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia locale del paese: mentre gli agenti si preparavano ad utilizzare il defibrillatore in dotazione sono arrivati i sanitari del 118 - a bordo di un’ambulanza e di due automediche - che hanno proseguito nelle disperate manovre salvavita. Infine, come detto, la corsa a sirene spiegate verso l’ospedale, dove la giovane mamma è arrivata in condizioni drammatiche.