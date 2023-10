Furto in una casa, in un'altra il colpo fallisce: allarme in paese

Una macchina (un'Audi Q3) si ferma dall'altro lato della strada. Due uomini scendono con cautela, verificano che non ci siano testimoni, e in pochi secondi varcano il cancello di una casa. Così inizia il video che mostra due presunti ladri in azione nella serata di ieri, mercoledì 18 ottobre, a Borgosatollo.

Poco dopo le 20, le telecamere di una casa di via Pirandello riprendono due uomini con il volto nascosto da cappuccio e cappello (e le mani protette da guanti), mentre fanno irruzione in giardino. Si tratta di un raid fulmineo: dopo una breve ispezione, i due saltano nuovamente il recinto e scompaiono nell'oscurità.

Nessuna incursione all’interno della casa, per fortuna: forse allarmata dalla presenza dei proprietari, la coppia ha frettolosamente desistito. Tuttavia, sembra che questo non sia stato il solo tentativo di furto. I ladri hanno colpito in via Santissima: utilizzando un flessibile, sono riusciti ad entrare nell'abitazione di una donna e poi sono fuggiti a bordo di una Jeep.

I residenti sono sempre più preoccupati e frustrati: "È ora di fare qualcosa prima che qualche privato si faccia giustizia da solo”, si legge tra i tantissimi commenti al filmato, postato sulla pagina Facebook del paese creata - appunto - per avvertire la cittadinanza delle spiacevoli visite dei malviventi.