Proprietari in casa, arrivano i ladri: così sono riusciti a metterli in fuga

Con l’arrivo dell’autunno, almeno sulla carta, e le giornate che si accorciano, i ladri sono tornati a colpire in molte zone del Bresciano. Bande che non sempre si accertano che le abitazioni siano vuote prima di fare irruzione. Basta una semplice distrazione dei padroni per far scattare gli spiacevoli raid. Come accaduto ai proprietari di una casa situata in via Palestrina a Borgosatollo: avrebbero lasciato alzata la tapparella di una finestra al primo piano e tre sconosciuti hanno provato a intrufolarsi.

Messi in allarme dai rumori sospetti, i padroni dell’abitazione hanno però acceso le luci e si sono avvicinati alla finestra. Tanto è bastato per far fare dietro front ai ladri. Nessun faccia a faccia, per fortuna: sono scappati a gambe levate nell’udire le voci dei proprietari.

Poi è scattata la chiamata ai carabinieri. L’episodio è stato segnalato ance sulle pagine Facebook create - appunto - per avvertire la cittadinanza delle spiacevoli visite dei malviventi. Pare che ad entrare in azione fossero tre uomini, i cui volti erano travisati da mascherina e cappuccio, poi fuggiti a bordo di una Bmw scura.