Ancora furti in casa: i ladri rubano tutto, pure le coperte

Ancora una casa svaligiata, e devastata, dai ladri. È l'ennesimo episodio di queste ultime settimane. Quella dei furti in abitazione è infatti una piaga che non conosce tregua e confini: colpi a raffica si registrano in quasi tutti i Comuni del Bresciano. Nella top ten dei paesi più visitati dai ladri c’è sicuramente Borgosatollo: paese dove nelle ultime settimane sono stati messi a segno numerosi furti. Tra le strade più colpite via Nino Bixio (due le case svaligiate) e via Marconi, come si evince dalle numerose segnalazioni sui social e dalle denunce sporte alle forze dell’ordine.

Domenica sera i malviventi sono invece entrati in azione in via Angelo Canossi, al rientro la proprietaria ha trovato l’appartamento devastato: "La casa era piena di fango - scrive su Facebook - tutti i vestiti gettati a terra e poi calpestati, i mobili spostati: sono ancora sotto shock”. Oltre ad aver rovistato ovunque e rovesciato il contenuto di armadi e cassetti per cercare e arraffare oggetti d’oro, i ladri si sarebbero portati via pure una trapunta per il letto e due cuscini.