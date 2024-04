Scavalcano il muro e svaligiano la casa: ladri in azione in pieno giorno

Ladri in azione a Borgosatollo, in pieno giorno e a pochi passi dall'asilo di Piffione: come testimoniato dalle immagini pubblicate su Facebook dai proprietari di casa, una coppia di banditi ha fatto irruzione in una villa, venerdì scorso, che erano passate da poco le 11 del mattino. I due giovani malviventi (con il volto coperto) hanno scavalcato con un balzo il muro di cinta, poi si sono diretti in casa: hanno forzato una porta finestra e poi messo a soqquadro l'abitazione, in cerca di soldi, gioielli e tutto quello che c'era da rubare. I padroni di casa si sono trovati la casa letteralmente ribaltata: al momento non è chiaro cosa (e quanto) sia stato rubato.

La testimonianza sui social

Sta di fatto che sull'accaduto stanno già indagando di carabinieri: al vaglio dei militari le immagini delle telecamere di videosorveglianza, già pubblicate anche su Facebook. A quanto pare i ladri avrebbero atteso il momento giusto per agire, forse dopo un lungo appostamento. Una banda di professionisti? Si tratterebbe del secondo furto, in poche ore, sempre nella stessa zona (a Piffione).

“I ladri hanno scavalcato il cancellino e forzato la porta finestra, entrando poi in ogni stanza e mettendo tutto a soqquadro – scrivono i proprietari sui social –. Visto il forte incremento di furti registrato negli ultimi giorni, auspichiamo una maggiore presenza delle forze dell'ordine, dal momento che ciò è accaduto in pieno giorno e davanti a una scuola dell'infanzia”.