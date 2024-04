La comunità di Borgosatollo è in lutto per la prematura scomparsa di Giovanni Stanga, spentosi all'età di soli 15 anni in un letto dell'ospedale Civile di Brescia.

Il ragazzo era affetto da una grave malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Studente dell'Itis Castelli, Giovanni aveva due fratelli entrambi più grandi di lui. Lascia inoltre del dolore il papà Marco, lavoratore edile molto conosciuto in paese, la mamma Lorena e l'amata nonna Giuseppina.

I funerali si terranno alle 14.30 di martedì 3 aprile nella chiesa parrocchiale di Borgosatollo. Alle 18 di oggi, martedì 2 aprile, si terrà la veglia di preghiera presso la casa del commiato Guerrini in via Quattro Novembre 264.