Notte da incubo: la proprietaria dorme, i ladri tentano di entrare in casa

La proprietaria in casa, i ladri fuori che cercano di forzare la porta per accedere all'abitazione. Il faccia a faccia con i malviventi è stato - per fortuna - svoltato sfiorato: sarebbero fuggiti non appena la donna ha acceso le luci.

Il tentativo di furto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in un'abitazione di via Palestrina, a Borgosatollo. La proprietaria si sarebbe accorta che qualcosa non andava, quando ha avvertito dei rumori sospetti provenire dall'esterno: pare che i malviventi stessero spostando un grosso vaso di fiori.

A quel punto sarebbe bastato accendere le luci per metterli in fuga. Immediatamente è scattata la chiamata ai carabinieri, che hanno raccolto la denuncia. Non è la prima volta che la casa viene presa di mira dai ladri: ci avevano già provato nel dicembre del 2020.