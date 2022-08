Esche avvelenate lungo la ciclabile, in paese è allarme: "Fate attenzione"

A dare l'allarme è stata la polizia locale di Borgosatollo: "Si avvisa la cittadinanza di prestare attenzione sulla pista ciclabile di Piffione che collega l’asilo Paperotto con la zona dei Pioppi per la possibile presenza di lumachicida (sostanza di colore blu) sul manto della ciclabile". La notizia è stata diffusa sui canali social del Comune: "Si invita a prestare attenzione soprattutto per i cani e altri animali domestici. È opportuno che i cani siano provvisti di museruola", si legge ancora nel post, corredato dai numeri utili da chiamare in caso di avvelamento.

Ma il composto chimico - Metaldeide - presente nel lumachicida potrebbe essere pericoloso anche per i bambini piccoli che attirati dal colore blu delle esche potrebbero toccarlo. Potenzialmente letale se ingerito da cani e gatti - bastano pochi granuli per causare la morte per avvelenamento - è altamente tossico anche per i più piccoli. Il prodotto chimico, usato in agricoltura per uccidere lumache e chiocciole, viene - purtroppo - sempre più spesso impiegato per realizzare esche letali per gli animali domestici. Una pratica illegale e punita dalla legge che prevede una condanna che va dai 18 mesi fino ai 3 anni di reclusione.