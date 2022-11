Incendio al parco, vandali scatenati: il chiosco ridotto a un cumulo di cenere

A pochi giorni dagli atti vandalici di Halloween, che hanno interessato diversi municipi della provincia, si torna a parlare di danneggiamenti, stavolta a Borgosatollo: nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno dato alle fiamme il chiosco del parco Cantarane, tra Via Gaetano Facchi e Via Gerolamo Rovetta.

Il chiosco distrutto dalle fiamme

Non è dato sapere, almeno per ora, quando e come i vandali sono entrati in azione (nel parco non ci sono telecamere): sta di fatto che domenica mattina i residenti si sono accorti del chiosco ormai completamente distrutto, appunto dato alle fiamme e ora ridotto a un cumulo di macerie, con danni anche alle attrezzature e a un vicino tavolo in legno.

Per fortuna l'incendio si è limitato al chiosco e non si è esteso all'area verde circostante: sarebbe stato un disastro. Le forze dell'ordine sono già state informate dell'accaduto, indagini in corso: i primi accertamenti saranno diretti ai giovani e giovanissimi che sono soliti frequentare il parco nelle ore notturne.