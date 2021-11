Borgosatollo: morto a 58 anni Francesco Belleri, lunedì il funerale

Borgosatollo piange la scomparsa di Francesco Belleri, morto improvvisamente all’età di 58 anni. Dipende della Lonati S.P.A di Brescia e grande appassionato di caccia, Belleri lascia nel dolore la moglie Antonella, la figlia Chiara con Davide, la mamma Clelia, i fratelli Mauro e Simone.

“Vi siamo accanto nel grande dolore per la morte di Francesco", “Oggi più che mai vi siamo vicini”: sono decine i messaggi di cordoglio e di vicinanza espressi alla famiglia nelle ultime ore, attorno alla quale si sono stretti amici e parenti cercando di portare un po’ di conforto in questo triste e luttuoso momento.



L'ultimo addio a Francesco si terrà nella parrocchia di Borgosatollo lunedì 8 novembre alle 14.30, partendo dall’abitazione di via Roma 76 dieci minuti prima. Al termine della messa esequiale, il feretro verrà poi portato al tempio crematorio di Sant’Eufemia.