Alba di follia dopo la disco: ragazzi prendono a sassate un treno in corsa

Il treno non si ferma, scatta la sassaiola: per fortuna pochi danni e nessun ferito. È la cronaca di una mattinata di follia alla stazione ferroviaria di Borgonato, Corte Franca, divenuta celebra in quanto crocevia dei giovanissimi viandanti notturni che ogni fine settimana fanno capolino alla discoteca Number One (vanno e vengono in treno, poi raggiungono il locale a piedi). Proprio per motivi di sicurezza da almeno un paio di settimane è stato deciso di sospendere la fermata del treno che a Borgonato arriva poco prima delle 6 e poi si dirige verso la città.

Sassi contro il treno

La circostanza ha però scatenato la furia (ingiustificata) dei tanti giovani presenti sulla banchina. Alcuni di loro, infatti, hanno cominciato a scagliare sassi contro le carene e i finestrini del treno in movimento. Nessuno si è fatto male tra i pochi passeggeri a bordo: ma il convoglio, lievemente danneggiato, è stato costretto a fermarsi dopo aver raggiunto la stazione di Brescia. La ripartenza successiva (in direzione Iseo) è stata soppressa ed è stato attivato un autobus sostitutivo.

L'episodio riaccende i riflettori sulla complicata movida post Number One. La discoteca non c'entra nulla, è solo luogo di aggregazione: i ragazzi fanno casino quando escono e si dirigono a piedi verso la stazione. Disturbano i residenti, provocano atti vandalici: ora perfino la sassaiola al treno. In accordo con la Prefettura, già da tempo sono state attivate diverse misure per contenere la movida malsana.