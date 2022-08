Spara e ferisce un bambino: "Penso sempre a lui, sono molto addolorato"

Ha ferito un bambino di nemmeno 2 anni - la buona notizia: non è in pericolo di vita - sparando colpi di pistola in strada dopo la cena di Ferragosto, in un folle "tiro a segno" ai cartelli stradali di Via Gallo, a Borgonato di Corte Franca: ora il 46enne, guardia giurata, nell'interrogatorio davanti al magistrato Benedetta Callea - titolare dell'indagine - avrebbe ammesso le sue responsabilità, chiedendo scusa e mettendosi a disposizione degli inquirenti per il prosieguo dell'inchiesta.

"Sono molto addolorato"

"Sono molto addolorato e dispiaciuto per quanto accaduto - avrebbe riferito il 46enne - e pronto per assumermi le mie responsabilità. Anche se in questo momento sto pensando solo al bambino". Dipendente di un istituto di vigilanza con sede a Roncadelle, il 46enne avrebbe raccontato cosa è successo quella sera: dopo cena sarebbe uscito in strada insieme a due amici - un 41enne e un 19enne, quest'ultimo fidanzato della figlia della sua compagna: sono entrambi indagati - per sparare qualche colpo di pistola e di fucile, con tre armi (due fucili da caccia e una pistola calibro 9) tutte regolarmente detenute, e ora sequestrate dai carabinieri.

Le indagini dei carabinieri

Nell'interrogatorio il 46enne avrebbe detto di non essersi accorto di nulla, finché non ha visto i genitori del piccolo - 2 anni a ottobre, di origini egiziane - non sono scesi in strada gridando e cercando aiuto. In questi giorni concitati le indagini proseguono: sul posto anche i carabinieri della Sis, la Sezione investigazioni scientifiche. I militari hanno recuperato altri bossoli, più di una dozzina, in un canale vicino al luogo della sparatoria: ne erano stati recuperati altri anche in casa, e non si esclude fossero stati occultati dalla compagna del 46enne indagato.

Solo buone notizie, intanto, dall'ospedale. Il bambino ferito è ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo: sarebbe stato colpito al torace dal rimbalzo di un proiettile. E' stato sottoposto a una delicata operazione, poi si è risvegliato: è andato tutto bene. Ha già salutato i genitori a distanza, con una videochiamata. E dai medici la conferma che tutti aspettavano: è fuori pericolo.