Bimbo ferito: i bossoli di proiettile scomparsi e nascosti dalla moglie

La pistola d'ordinanza, utilizzata per lavoro, e altri due fucili regolarmente detenuti: sono queste le armi sequestrate dai carabinieri di Chiari e che sarebbero state utilizzate la sera di Ferragosto per un pericolosissimo "tiro a segno" tra pali e cartelli stradali, nella zona di Via Gallo a Borgonato di Corte Franca. Sarebbero stati esplosi almeno una ventina di colpi: tra questi anche il proiettile che ha colpito, a una trentina di metri di distanza, un bimbo di 1 anno e 10 mesi che in quel momento si era affacciato alla finestra.

Per l'accaduto è indagato il 46enne proprietario delle armi, una guardia giurata che abita in zona: per lui accuse di lesioni gravissime, danneggiamenti ed esplosioni pericolose. Ma sono indagati anche gli amici che erano con lui al momento degli spari: un 41enne e un ragazzo di 19 anni, il fidanzato della figlia della moglie della guardia giurata. Sono stati entrambi denunciati per porto abusivo di armi, esplosioni pericolose e danneggiamenti.

Le (presunte) responsabilità della moglie

Ma anche la moglie del 46enne e la figlia della donna risultano "attenzionate" dagli inquirenti. Questo perché, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbero raccolto i bossoli dei colpi esplosi in strada per nasconderli in casa, affinché non venissero trovati. La donna, nel corso di una perquisizione domiciliare, avrebbe infine ammesso di averli raccolti e nascosti. Ora anche la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

"Sono ancora in corso accertamenti finalizzati a chiarire l'esatta dinamica degli eventi", fanno sapere i carabinieri in una nota. Il piccolo intanto sta meglio. Colpito da un proiettile al torace, soccorso dai genitori in un bagno di sangue, è stato ricoverato d'urgenza al Papa Giovanni di Bergamo e sottoposto a una delicata operazione chirurgica. Ora si è risvegliato, respira da solo e reagisce: avrebbe già salutato anche mamma e papà.