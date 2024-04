Esplode un tubo, operaio gravemente ustionato: eliambulanza sul posto

Investito da una soluzione a base di soda, ha riportato numerosi ustioni al volto, alle spalle e pure a una gamba. Per soccorrere l’operaio di 33 anni è intervenuta l’equipe medica dell’eliambulanza decollata da Brescia, oltre a un’automedica e a un’ambulanza. I sanitari del 118 hanno stabilizzato il giovane lavoratore, applicandogli sul viso una speciale maschera in gel, poi è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasferito al centro ustioni dell’ospedale Borgo Trento di Verona. Non sarebbe in pericolo di vita: il ricovero è infatti avvenuto in codice giallo.

Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 22 aprile, in un caseificio di via Mantova a Borgoforte (Mn). Stando a una prima ricostruzione, il 33enne stava effettuando un lavaggio all’interno di un impianto di pastorizzazione della panna, quando un tubo di raccordo si è rotto e la soluzione di soda lo ha investito. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici di Ats Valpadana per le verifiche e gli accertamenti del caso.