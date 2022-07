È l'anniversario della morte del fratello, lui scompare nel nulla: ricerche in corso

Sono ore d'apprensione a Borgo San Giacomo, per le sorti del 57enne Sergio Poli. Di lui non si hanno più notizie da domenica, quando – non vedendolo rincasare – verso mezzogiorno sua madre preoccupata ha lanciato l'allarme. Per le ricerche si sono attivati vigili del fuoco e protezione civile: il campo base è stato allestito nella frazione di Acqualunga.

Il 57enne vive con la madre ed è una persona piuttosto abitudinaria, una vita tra casa e lavoro: per questo la sua scomparsa sta suscitando non poca preoccupazione. Inoltre, in questo giorni ricorre l'anniversario della morte del fratello, annegato nell'Oglio oltre 40 anni fa.