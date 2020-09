Allarme ambientale: una montagna di schiuma bianca invade la roggia

Triste e inquietante avvistamento domenica per gli abitanti della frazione Motella di Borgo San Giacomo: la roggia Fiumera che attraversa la località era completamente ricoperta da una coltre di schiuma bianca. Immediata è scattata la segnalazione al sindaco Giuseppe Lama, che si è mosso tempestivamente per cercare di individuare da dove arrivasse la sostanza inquinante:

“Avvisato dagli abitanti di Motella ho risalito la Roggia Fiumera e penso di avere individuato l'origine nel Comune di San Paolo”. Così si legge sulla pagina Facebook del primo cittadino, che aggiunge: “Ne ho parlato con il sindaco di San Paolo e faremo delle verifiche sui sospettati”.

Lo sversamento è avvenuto di domenica: “quando non sono in servizio sia la Polizia Locale che altri Enti predisposti al controllo”, fa notare ancora Lama. E proprio gli agenti della locale sono al lavoro, dalle prime ora di lunedì mattina, per individuare con certezza l’autore dello sversamento abusivo.

Una storia che si ripete, purtroppo. Nel maggio del 2018 la roggia che passa sotto il ponticello della frazione si era già ricoperta di una coltre di schiuma bianca.