Notte di sangue fuori dall'oratorio: accoltellati due ragazzi

Notte di sangue a Borgo San Giacomo. Verso le 22 di ieri – mercoledì 28 giugno – due ragazzi di origine indiana sono stati accoltellati nel corso di una rissa.

L'aggressione è avvenuta nella zona dell'oratorio. Da quanto si apprende finora, pare che a scontrarsi siano stati due italiani e un gruppo di indiani.

Dopo un primo diverbio, sembra che i due italiani si siano allontanati tornando poi armati di coltello. Gli indiani hanno cercato riparo dapprima nell'oratorio, ma i due esagitati non si sono arresi, aspettandoli in strada per portare a termine il regolamento di conti.

I feriti sono stati portati in ospedale: nessuno sembra essere in gravi condizioni, fortunatamente. Sul caso indagano i carabinieri.