Ragazzi accoltellati in paese, nei guai padre e figlio: non è la prima volta

“I due imbecilli, violenti e ignoranti che hanno causato i fatti di mercoledì sera devono essere severamente puniti: non li vogliamo più vedere nelle nostre strade e farò tutto il possibile affinché questo avvenga. La pazienza e la misura con questi individui sono finite”. Così il sindaco di Borgo San Giacomo, Giuseppe Lama, commenta sui social l’episodio di mercoledì avvenuto in tarda serata, non lontano dall’oratorio.

Cosa è successo mercoledì

Si sarebbe trattata di una rissa, scatenatasi per futili motivi, in cui ad avere la peggio sono stati due giovani di nazionalità indiana, di 30 e 32 anni, che sarebbero stati addirittura accoltellati: sotto accusa sono finiti i presunti aggressori, padre e figlio originari della Campania di 53 e 22 anni, entrambi denunciati dai carabinieri. Queste le ipotesi di reato contestate dalla Procura: lesioni personali, percosse, porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Padre e figlio sarebbero volti noti in paese e alle forze dell’ordine: in passato avrebbero partecipato ad altri episodi simili, minacce e aggressioni.