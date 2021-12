Borgo San Giacomo: cade in cantiere, 58enne lotta per la vita

Venerdì pomeriggio, un operaio di 58 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia, dopo essere caduto in un cantiere nel centro del paese, dove era al lavoro insieme al figlio per ristrutturare uno stabile.

L'infortunio è avvenuto verso le 15.40: pare che l'uomo abbia battuto violentemente la testa. Soccorso dall'équipe medica dell'eliambulanza, è stato rianimato sul posto ma non ha mai ripreso conoscenza. Ora lotta tra la vita e la morte nel nosocomio cittadino.