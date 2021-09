Collassa in oratorio, donna muore stroncata da un arresto cardiaco

In paese la conoscevano tutti: lunedì 20 settembre, Gabriella Brunelli si è sentita male mentre era nell'oratorio di via Ferrari a Borgo San Giacomo. Immediatamente sono arrivati i soccorsi, due ambulanze, insieme ai carabinieri di Verolanuova, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare: è spirata all'età di 62 anni, stroncata da un arresto cardiaco.

Una donna conosciuta per la sua vicinanza alla chiesa: per anni ha fatto la volontaria all’oratorio come catechista e animatrice. Ricordata per il suo sorriso e per la sua gentilezza, tutta la comunità di Borgo San Giacomo si stringe in lutto attorno al dolore della famiglia.