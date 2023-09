Shock al cimitero: tomba di un imprenditore profanata nella notte

Quando il custode è entrato nel cimitero di Borgo San Giacomo verso le 8 di oggi (lunedì 4 settembre), è rimasto sotto shock. Qualcuno nella notte era entrato all’interno di una cappella ed aveva estratto la bara di Pietro Bertocchi: il patron e fondatore della Agribertocchi srl di Orzivecchi deceduto, a 83 anni, alla fine di luglio del 2022.



Immediata la chiamata alle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comune della Bassa e i carabinieri. Il camposanto è stato immediatamente transennato e chiuso al pubblico e le indagini sono in corso. Gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda.



La notizia si è rapidamente diffusa in paese e sui social, creando sconcerto e anche il primo cittadino Giuseppe Lama si è precipitato al cimitero. Anche se, come è logico, i carabinieri non escludono alcuna pista, la tomba del noto imprenditore potrebbe essere stata profanata per rubare oggetti preziosi eventualmente presenti al suo interno.