Inciampa nella notte in paese, cade sull'asfalto e si rompe la faccia

Quando i soccorritori sono arrivati in via Pasquini a Borgo San Giacomo, la scena che si è presentata davanti ai loro occhi è stata piuttosto spaventosa: un ragazzo di 28 anni riverso a terra, sul volto diverse ferite che, inizialmente, potevano anche far pensare a una brutale aggressione.

Così non era: dopo i primi accertamenti svolti dai carabinieri di Verolanuova, si è scoperto che il ragazzo era inciampato da solo, seppur in maniera piuttosto violenta. Il 28enne era cosciente ma con diversi ematomi sul volto. La chiamata al 112 è scattata verso l'una e trenta della notte tra giovedì e venerdì: sul posto sono intervenute un'ambulanza e, appunto, una pattuglia dei militari, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Come detto, il giovane, che forse aveva alzato un po' troppo il gomito, avrebbe preso l'equilibrio mentre camminava lungo via Pasquini, situata nella zona industraile del paese, sbattendo violentemente il volto sull'asfalto. A causa delle lesioni e dei traumi riportati è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Manerbio. Gli esami effettuati dai medici hanno poi escluso traumi di eccessiva gravità: il 28enne è stato ricoverato in un codice giallo e sottoposto alle cure del caso.