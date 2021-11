Il dramma di Simone, morto a soli 42 anni: "Non ci sono parole. Riposa in pace"

Borgo Poncarale piange la scomparsa di Simone Lonardini, da tutti conosciuto con il soprannome di 'Magher', morto improvvisamente all'età di 42 anni.

Lorandini lascia un grande vuoto nella tifoseria cittadina: era infatti un fervido sostenitore delle Rondinelle, passione da sempre coltivata sulle tribune del Rigamonti. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social: "Ciao Simone, amico di mille battaglie e di mille avventure. Riposa in pace, resterai sempre nel mio cuore", "una preghiera per te Simone, condoglianze e un forte abbraccio a tua mamma". E ancora: "Non ho parole, ciao Simone", scrive Enrica. "Mi dispiace un sacco, condoglianze alla famiglia" è invece il pensiero di Roberta.

Oltre ai tanti amici e ai tifosi biancoblù, Lorandini lascia nel dolore la mamma Vilma, le zie Irene e Tina, lo zio Fausto, i cugini Alessio, Erica e Fabio. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio del Civile di Brescia. I funerali si terranno nella parrocchiale di Borgo Poncarale sabato 13 novembre, alle 10.30, partendo mezzora prima dal nosocomio cittadino. Dopo la funzione religiosa, il feretro verrà condotto al tempio crematorio di Sant'Eufemia.