Brucia sterpaglie, le fiamme lo avvolgono: gravissime ustioni a braccia e gambe

Giovedì mattina, nella frazione di Motella a Borgo San Giacomo, un anziano signore è stato soccorso dall'eliambulanza e trasportato d'urgenza al Niguarda di Milano, dopo essere rimasto gravemente ustionato mentre dava fuoco a delle sterpaglie.

Il terribile incidente è avvenuto in un campo in prossimità della sua abitazione. Per accendere il rogo, l'uomo ha utilizzato una bottiglietta di alcol, tenuta tra le mani. È stato proprio il liquido infiammabile a fare da ponte con il rogo appiccato alle sterpaglie, che l'hanno avvolto incendiando i vestiti.

I parenti lo hanno aiutato a spogliarsi, evitando conseguenze ancora peggiori delle gravissime ustioni riportate a braccia e gambe. È stato quindi avvertito il 118, che ha poi provveduto a trasportare l'anziano al centro grandi ustionati meneghino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigli del fuoco di Verolanuova.