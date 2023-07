Nel presunto giro di false fatture - in tutto 160 milioni di euro, 26 milioni di Iva sottratti allo Stato, 80 indagati tra cui 10 arresti - sarebbe stata coinvolta anche la mala cinese operativa a Milano: da qui sarebbero arrivati soldi in contanti (fondi neri) incassati in Italia e poi rispediti, ripuliti, in Cina. "Hanno blindato gente alta di Brescia che smistava a tutti. Per questo faccio fatica", ripeteva infatti Roberto De Pedro, 40 anni, in un'intercettazione riportata dal Giornale di Brescia: nella casa dei suoi genitori, a Breno, è stato trovato 1 milione di euro in contanti in banconote da 50 euro, nascoste in una valigia.

"Stanno cercando di fermare questo giro, ma non si fermerà mai": così disse, intercettato, Massiliamo Borghesi - è stato arrestato insieme al fratello Federico, i due sono considerati dagli inquirenti i vertici del sodalizio criminale. Borghesi parla di un "cinese": "Mi continua a ripetere che è carico di soldi, ma gli ho detto che non posso fargli 6mila bonifici al mese. I bonifici li vogliono in Cina, cioè devi fare due o tre giri, non è chi li fai dall'Italia. Fai qui, fai là , fai all'estero e poi mandi: come gli arrivano ti chiamano e ti dicono che sono pronti".

Le indagini: 80 indagati e 10 arresti

Oltre al camuno De Pedro e ai fratelli Borghesi, franciacortini, in manette anche un altro bresciano: Claudio Romellini, l'unico ai domiciliari (gli altri tre sono già tutti in carcere). Fuori provincia arrestate anche Giulia Frassinelli, Fabiana Olivo, Andrea Carlino, Walter Orami, Nicola Ruta: risulta irreperibile Andrei Iounut Pirvilescu. Secondo l'accusa - indagini affidate alla Guardia di Finanza e coordinate dalle pm Carlotta Bernardini e Benedetta Callea - gli arrestati e gli indagati avrebbero partecipato, a vario titolo, a un sistema di frode basato sull'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un importato totale di oltre 160 milioni di euro, di cui oltre 26 milioni di Iva evasa".Â