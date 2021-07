Cade dal sentiero e precipita nel lago: tanta paura per una bimba

Tanta paura ma fortunatamente non ci sono gravi conseguenze. Poteva diventare una tragedia quella capitata nel primo pomeriggio di sabato sul lago d'Idro. Una famiglia stava facendo un'escursione su una ferrata della zona (la ferrata delle sasse, nel comune di Bondone), quando una bambina di 7 anni è scivolata cadendo nel lago d'Idro.

Secondo una prima ricostruzione pare che la piccola abbia perso l'equilibrio in un tratto di sentiero dove non è necessario tenersi alle corde per proseguire. La bambina è caduta per qualche metro prima di finire nel lago sottostante, dove un canoista di passaggio l'ha prontamente caricata e portata a riva.

Immediato l'intervento dei soccorsi, allertati poco dopo le 13: sul posto i vigili del fuoco della stazione di Bondone-Baitoni, insieme all'ambulanza di Storo e ad un elicottero. La piccola è stata immobilizzata ed elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento con un braccio rotto. Secondo quanto riferito dai soccorritori giunti sul posto, le sue condizioni non sembrano gravi.

