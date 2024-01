Baby vandali in azione: bomba carta contro lo studio di un notaio

Capodanno era già passato da cinque giorni, ma hanno pensato bene di scoppiare altri petardi, e dare fuoco alla miccia di una potente e pericolosa bomba carta. Succede a Bedizzole, dove ignoti (al momento) ragazzini hanno mandato in frantumi la vetrata di uno studio notarile.

Dopo il tentativo di rapina a un minorenne in un parco cittadino, e la rissa in piazza Mercato, sempre a Brescia, si tratta del terzo fatto di cronaca che vede protagonisti ragazzi.

I fatti sono accaduti nella serata di venerdì 5 gennaio, in piazza Europa. Dopo avere acceso la miccia, ed avere atteso il botto, i ragazzini sono stati visti allontanarsi dalla piazza da un commerciante della zona. Al momento non si sa se si tratti di un'azione deliberata contro il notaio, o se la bomba carta sia stata posizionata casualmente nei pressi dello studio. Nell'esplosione non si sono registrati feriti. Indagano le forze dell'ordine.