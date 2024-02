Colpo grosso al bancomat: i ladri sono fuggiti con 50mila euro

Cinquantamila euro: a tanto ammonterebbe il bottino (per ora solo stimato) con cui i banditi sono fuggiti. È l'esito del colpo purtroppo riuscito al bancomat della Bcc Agrobresciano di Montirone, in Via Palazzo: i banditi sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì. Si sono avvicinati alla cassa che erano circa le 4: qui avrebbero piazzato un esplosivo utilizzando la celebre tecnica della “marmotta”, ovvero un palo cavo in metallo in cui viene inserito al suo interno il materiale esplodente, così da scatenare poi la deflagrazione.

Un boato nella notte

Un boato tremendo, nel cuore della notte, che ha fatto sussultare i residenti: impossibile non accorgersi di quanto appena successo. Un colpo studiato nei minimi dettagli: il commando di malviventi pare fosse composto da almeno quattro persone. Uno di questi ha inserito e fatto esplodere la marmotta, un altro ha forzato l'ingresso della banca così da poter accedere alla cassaforte del bancomat, subito dopo la deflagrazione, altri due in movimento nei dintorni sull'auto con cui poi è stata perfezionata la fuga.

Tutto in pochi minuti

È successo tutto in pochi, pochissimi minuti: l'esplosione, l'allarme, l'arrivo di carabinieri e vigilanza a sirene spiegate. Ma i banditi erano già lontani. Le indagini sono affidate ai militari della stazione di San Zeno, con il supporto degli specialisti del Norm, il Nucleo operativo e radiomobile di Brescia. Informazioni utili potrebbero arrivare dalle telecamere del paese e da quelle di sorveglianza della filiale che non sono state oscurate dai banditi. La stessa banca era già finita nel mirino dei ladri, con un colpo analogo, circa 7 anni fa.