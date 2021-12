Covid, bollettino Lombardia del 28 dicembre 2021: è record di contagi

Altri 28.795 positivi su 224.557 tamponi effettuati, con un tasso di positività pari al 12.8% (ieri era del 11,4). Questi i numeri del bollettino covid di oggi martedì 28 dicembre in Lombardia e a Brescia, dove i nuovi contagi sono 2.238. A divulgare i dati del ministero della Salute, come di consueto, la Regione.

Aumentano di 159 i letti occupati negli ospedali lombardi, che, nel complesso, curano 1.698 pazienti covid; + 6 i posti occupati per colpa del virus nelle terapie intensive, che in totale accolgono 193 persone in gravi condizioni a causa della malattia. Ancora 28 i decessi, che dall'inizio della pandemia arrivano alla tragica quota di almeno 34.980.



Fonte: Milanotoday.it