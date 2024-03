Aperitivi e cocaina: spacciava anche il barista, locale chiuso per 15 giorni

Covo di pregiudicati e spaccio (anche) dal bancone: bar di paese chiuso per 15 giorni. Siamo a Bolgare, in provincia di Bergamo, a pochi chilometri dai confini bresciani: l'ultimo blitz dei carabinieri, aveva smascherato non solo le pessime frequentazioni del locale, ma anche il presunto coinvolgimento del proprietario nello spaccio di droga. L'uomo, infatti, era stato trovato in possesso di 23 dosi di cocaina oltre a una ingente quantità di denaro, considerato provento dell'attività di spaccio.

Il bar era da tempo monitorato dalle forze dell'ordine: a seguito del blitz dei militari di Grumello del Monte, con l'ausilio delle unità cinofile di Orio al Serio, il questore di Bergamo ha deliberato in questi giorni un decreto di sospensione della licenza, per 15 giorni. È in vigore da pochi giorni: il bar dovrà restare chiuso almeno fino al prossimo 17 marzo.