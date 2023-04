Nuovo furto in un negozio di biciclette: è il sesto in 3 settimane

Ennesima spaccata in un negozio di biciclette. Dopo quello al Bike3Lands di Idro, avvenuto all'alba di domenica, stavolta è toccato al Bit Bikes Store di via Marconi a Castegnato.

Cinque banditi col volto travisato sono entrati in azione verso le 5 di stamattina e – dopo aver sfondato la vetrina – hanno rubato e-bike e biciclette, prima di fuggire e far perdere le proprie tracce. L'ammontare del bottino dev'essere ancora quantificato, ma si parla di diverse migliaia di euro.

Subito sono state avviate le indagini dei carabinieri di Ospitaletto. Si tratta della sesta spaccata in un negozio di biciclette bresciano nel solo mese di aprile. Non è dato sapere se sia stata sempre la stessa banda a entrare in azione, eventualità comunque non esclusa dalle forze dell'ordine.