Bisnonno col vizio del fumo: arrestato con 30 piante di marijuana

Dopo la coltivazione a pieno campo, le 30 piante erano in essicazione nel sottotetto. A differenza di molti coetanei, un 73enne di Serle non si dedicava a pomodori, melanzane o peperoni, ma alla marijuana. A scoprirlo - grazie a una segnalazione - sono stati i carabinieri della stazione di Nuvolento, attirati dall'odore della droga in coltivazione in un terreno situato a circa un chilometro dall'abitazione del pensionato.

Dopo una rapida indagine, condotta con l'ausilio di droni, i militari hanno individuato il pensionato - che sarebbe già bisnonno - e hanno deciso di attendere prima di entrare in azione. Il blitz nella sua abitazione è avvenuto venerdì, 13 ottobre, quando le piante erano già in fase di essicazione. La marijuana è stata posizionata dal 73enne nel sottotetto, al quale si accede tramite una botola.

L'uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Ieri mattina si è celebrato il processo per direttissima, ora aggiornato al 22 novembre.