Pretende che il bus fermi sotto casa sua: violenta lite tra un ragazzino e l'autista

Una pretesa assurda e immotivata, poi la lite animata con il conducente dall’autobus e, pare, qualche spintone. Un gran bel trambusto, ma per fortuna la situazione si è risolta in breve tempo e senza gravi conseguenze, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri ma anche alle scuse esemplari del padre del ragazzino protagonista della baruffa.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri (martedì 5 dicembre) a Bione, a bordo di una corriera di Arriva. Stando a quanto ricostruito dai militari intervenuti sul posto, un 14enne avrebbe preteso che il conducente facesse una fermata non prevista, stoppando il mezzo sotto la sua abitazione. L’adolescente non avrebbe digerito il netto - e ovvio - rifiuto dell’autista e tra i due sarebbe scoppiata una discussione: urla, insulti e pare qualche spintone. Entrambi sarebbero rovinati al suolo nella colluttazione ed è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri e, poco dopo, pure il padre del ragazzino.

I militari hanno riportato la calma, mentre il genitore si è scusato con l’autista per l’atteggiamento e il comportamento del figlio, mettendo così la parola fine alla vicenda.