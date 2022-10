Entra in canonica e si accoltella davanti ai chierichetti

È entrato in canonica e, raggiunti gli altri chierichetti, ha detto loro "di essere stanco di vivere", dopodiché si è inflitto diverse coltellate. È accaduto nella serata di ieri, sabato 29 ottobre, presso la canonica della chiesa di Bione Pieve, in Vallesabbia. Vittima delle ferite autoinflitte è un giovane residente in paese, lo racconta il quotidiano Bresciaoggi.

Il tutto si è svolto popo prima dell'inizio della messa del sabato sera. Il giovane si è portato il coltello da casa. Prima dell'arrivo dei soccorsi, è stata provvidenziale la presenza, tra i fedeli in attesa della celebrazione, di un medico in pensione che ha raggiunto il ferito nella canonica.

Sul posto sono intervenute una pattuglia della Polizia locale della Valsabbia, i carabinieri dalla Compagnia di Salò, un'ambulanza, l'auto infermierizzata di Vestone e l'eliambulanza, che ha portato il giovane in ospedale al Civile di Brescia, non in pericolo di vita.