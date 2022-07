Da giorni non si hanno sue notizie, lo trovano morto in casa

Tragedia a Bione, paese della Valle Sabbia: un uomo di 75 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione, in località Piano di Lò. In paese nessuno aveva più sue notizie, da giorni. Anche gli amici, i vicini di casa e i familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lui, così nella mattinata di venerdì hanno deciso di raggiungere la cascina dove l’uomo abitava.

A fare la drammatica scoperta è stato un vicino di casa: una volta dentro l'abitazione ha trovato il corpo senza vita del 75enne. La chiamata al 112 è scattata verso le 9.15 e sul posto sono sopraggiunte l’eliambulanza e una pattuglia dei carabinieri di salò. I sanitari non hanno però potuto fare altro che constatarne il decesso. Le cause della morte sono ancora al vaglio dei militari: sul cadavere dell'anziano non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza, ma al momento tutte le piste restano aperte. L'uomo potrebbe essere stato vittima di un malore improvviso, così come di una caduta accidentale dalle scale: saranno glia accertamenti medico-legali a fornire - nelle prossime ore - una risposta certa.