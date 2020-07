Il dramma di Binta, morta ancora bambina: disperati mamma e papà

Sono giorni tristi sul lago d'Iseo. Non ce l'ha fatta la piccola Binta Ba, la bambina di appena 11 anni che domenica scorsa è finita sott'acqua a largo della “Darsena 2.0” di Pisogne: soccorsa dai bagnanti, recuperata da un ragazzo di Lovere di neanche 20 anni, rianimata a lungo sul posto dai sanitari e poi trasferita d'urgenza all'ospedale di Bergamo. Qui ha resistito solo pochi giorni, purtroppo: mercoledì il suo cuore ha smesso per sempre di battere.

Era al lago insieme a uno dei suoi fratelli e ai figli dei suoi vicini di casa, con i genitori degli amici che controllavano da lontano: mamma e papà, originari del Senegal ma da più di 20 anni in Italia, domenica erano entrambi al lavoro. La piccola Binta è andata giù all'improvviso, in una zona che chi la vive la conosce per le sue “complicazioni”. Sono bastati un paio di metri per farla annegare.

Lascia i genitori e due fratellini

E' rimasta sott'acqua per diversi minuti, senza respirare: lo scorrere dei giorni ha dato ragione, purtroppo, all'ipotesi più drammatica, e cioè che non sarebbe sopravvissuta. La piangono, oltre ai genitori, anche i due fratelli più piccoli, di 5 e 9 anni. Abitavano tutti insieme a Costa Volpino, a pochi chilometri dal luogo delle tragedia.

In queste ore tanto tristi, si segnala anche l'appello dei genitori, che chiedono un aiuto economico, a chiunque volesse contribuire, per poter organizzare il funerale in patria, a Dakar, la città di origine della famiglia di Binta. Di lei resteranno tanti bei ricordi: la scuola e gli amici, il suo sorriso colmo di felicità, la sfrenata voglia di vivere di una vivacissima bambina.