Migliaia di metri cubi di rifiuti non autorizzati: sotto sequestro la Bindi di Isorella

Sotto sequestro la Bindi di Isorella, specializzata in demolizioni e recupero rottami: come scrive il Giornale di Brescia, il blitz è scattato a seguito dei rilievi di Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che grazie al sistema Savager – acronimo di Sorveglianza avanzata gestione rifiuti, che analizza dal cielo (con droni e satelliti) i siti considerati sospetti – ha intercettato un cumulo di rifiuti non autorizzato.

Il sequestro è stato eseguito dagli ufficiali giudiziari di Arpa, con il supporto dei Vigili del Fuoco e il coordinamento della Procura. Nel mirino degli inquirenti, anche stavolta, un quantitativo di rifiuti – in gran parte rottami ferrosi – ben oltre quanto concesso dalle autorizzazioni: queste ultime, nello specifico, prevedevano un massimale di circa 2mila metri cubi, ma ne sarebbero stati individuati più di 6mila.

Tra questi rifiuti, inoltre, ne sarebbero stati rinvenuti alcuni “pericolosi” e non autorizzati, oltre a una ventina di bombole di gas (che sarebbero già state bonificate). E ancora: sono in corso verifiche sul presunto stoccaggio di materiali in un'area non adeguata, con il rischio di contaminazione dell'ambiente.