A sei anni esce da solo e prende il treno: "Volevo vedere la mamma"

Aveva talmente voglia di vedere la sa sua mamma che è uscito di casa di nascosto dal fratello maggiore ed è salito su un treno che sperava lo portasse da lei. Un'avventura a lieto fine, per fortuna, per il piccolo protagonista: un bimbo di soli 6 anni.

Nei giorni scorsi il piccolo aveva raggiunto la stazione di Parma, città dove vive, ed era salito su un treno regionale diretto a Brescia con l'intento di raggiungere la madre che lavora - come operatrice sanitaria - nell'ospedale della città dell'Emilia Romagna. Prima che si accorgesse di aver sbagliato direzione e che arrivasse nella nostra città, il capotreno ha visto quel bimbo tutto solo in carrozza e lo ha raggiunto, facendosi raccontare come mai fosse in viaggio.

Il bimbo ha spiegato della madre impiegata come operatrice sanitaria all'ospedale di Parma e del suo irrefrenabile desiderio di vederla. Poi il capotreno si è fatto consegnare il cellulare che il bimbo aveva con se ed è riuscito a contattare la donna. E ha chiamato anche i carabinieri di Casalmaggiore, cittadina del Cremonese dove è finta la corsa del treno. E proprio nel Cremonese il piccolo ha riabbracciato la madre, nel frattempo rintracciata dai militari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Storia non proprio a lieto fine, perché la mamma, una donna nigeriana separata dal marito, ora rischia una denuncia per abbandono di minore