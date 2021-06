Bimbo di 14 mesi di rischia di soffocare: salvato dai carabinieri

E’ tornato a casa Matias, il bambino di 14 mesi che venerdì 11 giugno ha rischiato di soffocare dopo un attacco epilettico. Fondamentale l’intervento dei carabinieri di Arco che hanno accompagnato il piccolo in ospedale. Lo riporta Trentotoday.

Cosa è successo

Matias si trovava in casa assieme alla madre Yarileidys Rivera e al padre Juan Gabriel Morales, lei cubana e lui colombiano. Al mattino aveva qualche linea di febbre, aumentata nel corso della giornata. Dopo aver bevuto del latte il bambino ha avuto un attacco epilettico: inizialmente ha rigurgitato quanto appena bevuto ma poco dopo non riusciva più ad espellere il latte. Matias è diventato nero in volto: immediata la telefonata al 118 per richiedere un'ambulanza ma per accorciare i tempi, i carabinieri di Arco hanno pensato di accompagnare la famiglia in ospedale.

Attimi di paura e tensione

Attimi di paura e tensione fortissima, quelli vissuti da Yarileidys e Juan Gabriel, ma l'intervento dei militari è stato provvidenziale per, salvare il piccolo. «Ci hanno detto che se non ci fosse stato l'intervento dei carabinieri, sarebbe potuta andare peggio perché non sarebbe potuto rimanere troppo tempo senza respirare – ha raccontato Yarileidys - “Noi, nel frattempo, avevamo fatto quello che il 112 ci aveva detto di fare: lo avevamo spogliato, avvolto negli asciugamani bagnati e messo sul lato per vedere se buttasse quanto gli era rimasto in gola, ma non riusciva». Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, e dopo una notte in ospedale, Matias ha potuto far ritorno a casa.

Un’esperienza tremenda per mamma Yarileidys e papà Morales nel vedere il suo bambino stare così male. La paura fortunatamente ora è passata e quel brutto momento ormai è molto lontano. Yarileidys ha scritto una lettera di ringraziamento ai carabinieri che hanno aiutato Matias a raggiungere l'ospedale nel più breve tempo possibile.