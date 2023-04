Spaccata a tempo record: in pochi secondi rubate bici per 40mila euro

La banda delle bici (o presunta tale) colpisce ancora. A pochi giorni dal maxi-furto al Mata Bike Shop di Manerba, sul lago di Garda - banditi in fuga con un bottino da 150mila euro - è stavolta un altro lago, l'Eridio, il teatro di una nuova spaccata in uno store di biciclette. E' successo a Lemprato di Idro, all'alba di domenica: intorno alle 5 è stato svaligiato il negozio Bike3Lands. Un affare da professionisti: il blitz è durato meno di un minuto (45 secondi per la precisione), il tempo durante il quale sono state rubate ben 8 biciclette per un valore complessivo di poco inferiore ai 40mila euro. Sono invece ancora da quantificare i danni al negozio.

I dettagli del colpo

Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Salò. Si tratterebbe di un colpo studiato nei minimi dettagli, forse per settimane. I ladri hanno sfondato la vetrina utilizzando un'auto come ariete. Mentre l'allarme già suonava, la banda ha caricato quanto più poteva su un un secondo mezzo, un furgone, poi utilizzato per la fuga. Entrambi i mezzi sono risultati rubati e sono stati trovati abbandonati in strade di campagna o di montagna. Parte del blitz è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio: i militari sono al lavoro anche per ricostruire i movimenti dei veicoli su cui i banditi sono fuggiti.

E' l'ennesimo colpo di "settore" nelle ultime settimane a Brescia, il quarto in meno di un mese. Ladri in azione dalla città alla provincia: la stessa notte, ai primi di aprile, colpiti l'Ebike Store di Sant'Eufemia (colpo da 50mila euro) che la Ciclofficina di Bedizzole, solo tentato. La scorsa settimana il blitz al Mata Bike Shop di Manerba, ora la spaccata al Bike3Lands di Lemprato.