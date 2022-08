Esce a funghi e poi scompare: nessuna notizia da ore, si cerca un disperso

Scomparso un uomo, ricerche in corso: di lui non si hanno notizie ormai da diverse ore. Le attività di ricerca sono proseguite per tutta la notte, e continuano anche la mattina. Si tratta di un 67enne residente a Cividate Camuno, che risulta disperso da mercoledì sera dai dintorni di Bienno e Berzo Inferiore. Era uscito di casa in mattinata per andare in cerca di funghi in Valgrigna: il mancato rientro in serata ha fatto allarmare i familiari, che intorno alle 20 hanno chiesto aiuto.

Trenta i soccorritori

Sono partite subito le ricerche: circa una trentina i soccorritori impegnati, tra Cnas (Corpo nazionale Soccorso alpino), Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza), Carabinieri e Vigili del Fuoco. Per il Soccorso alpino sono operativi i tecnici della stazione di Breno: presenti anche le unità cinofile specializzate (i cani molecolari) e per la ricerca in superficie.

Ricerche anche dal cielo

L'elicottero di Areu ha effettuato la ricognizione dell'alto, e potrebbe tornare in servizio anche giovedì. Le squadre territoriali stanno setacciando i sentieri, con ricerche a "pettine", a partire dal punto in cui è stata ritrovata l'auto dell'uomo, in località Pizzaluga, nei monti sopra Berzo Inferiore. In giornata entreranno in azione anche i droni. Si lavora per rintracciare lo smartphone del 67enne, che potrebbe però essere spento o non raggiungibile.