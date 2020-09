Travolto dall'albero che sta tagliando: in ospedale in eliambulanza

L'albero ha ceduto di schianto e gli è piombato sulla gamba, schiacciandola. Brutto infortunio nella giornata di ieri a carico di un ragazzo di 23 anni che stava lavorando in compagnia di un altro uomo. L'incidente è accaduto in località Campolaro a Bienno, paese di residenza del ferito, a ridosso della strada che porta al Passo Crocedomini, non molto lontano dove proprio ieri si è verificato un incidente mortale nel quale ha perso la vita un motociclista. La notizia è riportata dal quotidiano Bresciaoggi.

Il compagno che era con il 23enne ha lanciato immediatamente l'allarme. Sul posto è atterrata un'eliambulanza decollata da Trento. Dopo aver stabilizzato il ferito, i medici lo hanno fatto salire sull'elicottero per portarlo in ospedale, al Civile di Brescia. Sull'infortunio indagano i carabinieri di Breno.