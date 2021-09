Droga nascosta nel cambio dell'auto, arrestati due ragazzi

Tenevano nascosta la cocaina all’interno del vano del cambio automatico credendo di non essere scoperti: i carabinieri di Breno hanno così arrestato un 28enne, residente a Capo di Ponte, e un ragazzo di origine tunisina non in regola con i documenti di soggiorno, per possesso di droga.

I carabinieri di Breno hanno prima effettuato un controllo all’ex albergo Vela di Darfo Boario Terme, proseguendo poi a Bienno, dove hanno fermato un’utilitaria con a bordo i due ragazzi.

Durante la perquisizione i militari hanno trovato una dose di cocaina all’interno della tasca dei pantaloni del giovane tunisino, oltre a otto palline di droga rinvenute nel vano della leva del cambio dell’auto. I due sono stati arrestati per possesso di stupefacente.