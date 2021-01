Bienno: disperso il 33enne Domenico Carrara, ricerche in corso

“È in corso la ricerca di un uomo di 33 anni, non rientrato dopo una escursione nella zona. L’allertamento è arrivato stanotte. Sono impegnati i tecnici della V Delegazione Bresciana, Stazione di Breno”.

Questo il comunicato di lunedì mattina del Soccorso alpino e speleologico della Lombardia, sull'operazione in corso per le ricerche di Domenico Carrara, un 33enne di Bienno.

Il ragazzo, bidello in una scuola di Berzo Inferiore, era uscito per una passeggiata nei boschi che circondano il paese e non è rincasato per cena. Nella tarda serata i familiari hanno dato l'allarme; non ha con sé il cellulare.