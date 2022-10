Atti sessuali con minorenni: due anni di carcere al bidello

Per l'accusa avrebbe molestato diversi ragazzini (almeno quattro) di età compresa tra i 12 e i 14 anni alle scuole medie dell'istituto comprensivo di Travagliato: arrestato, ai domiciliari e poi rilasciato, ha scelto di patteggiare due anni di reclusione. Si conclude così la vicenda che aveva fatto tanto scalpore, nell'estate del 2021: in manette ci era finito un bidello oggi 57enne, invalido e assunto a scuola nell'ambito di un programma di reinserimento sociale. Le perizie successive ai fatti contestati ne avrebbero anche riconosciuto un vizio parziale di mente.

Atti sessuali con minorenni

Era stato accusato di atti sessuali con minori: avrebbe molestato e palpeggiato i ragazzini anche in cambio di mance e regali. Le indagini sui presunti abusi erano state avviate nel febbraio di un anno fa: i fatti si sarebbero consumati a partire dalla fine del 2020, tra novembre e dicembre. Sarebbero stati gli stessi ragazzini a denunciare quanto successo, prima agli insegnanti e poi ai genitori, confermando la loro versione anche agli inquirenti.

Mance e regali ai ragazzini

Come detto sarebbero diversi gli abusi accertati, e altri solo tentati. Il bidello avrebbe offerto loro dei soldi, pochi euro alla volta, oppure qualche regalo (tra cui merendine): alcuni di loro sarebbero stati anche invitati a casa sua. Il bidello era stato ovviamente sospeso e allontanato dall'ambiente scolastico. Nel corso della fase processuale avrebbe ammesso, anche se solo in parte, le sue responsabilità. Dopo gli arresti e prima ancora della condanna, per lui era stato avviato un percorso di recupero.