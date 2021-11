Perde il treno, va in autostrada con la bici: "Devo andare al lavoro"

"C'è qualcuno che sta pedalando in autostrada": subito si è pensato a uno scherzo, invece era proprio vero. Sabato pomeriggio, alcuni automobilisti hanno segnalato alla Polizia Stradale di aver visto un uomo in bicicletta sulla corsia di emergenza dell'autostrada Brebemi, in direzione Chiari.

In poco tempo gli agenti della stradale lo hanno fermato e identificato (si tratta di un 40enne) all’altezza del territorio di Cazzago San Martino. Il ciclista dissennato ha poi spiegato di aver perso il treno per andare a lavoro, dichiarando di non avere altro mezzo per raggiungere la destinazione.