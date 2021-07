Investito mentre si gode la gita in bici, cade rovinosamente sull'asfalto

Si stava godendo una bella giornata di sole sulla Gardesana, il ciclista di 54 anni investito questa mattina a Gardone Riviera; erano da poche passate 9.

L'uomo è stato 'centrato' sotto il Vittoriale, a pochi metri dalla rampa che conduce al porticciolo del Casinò, nel tratto di Statale che prende il nome di corso Zanardelli. Purtroppo il 54enne non è riuscito a mantenere il controllo della sua fedele "due ruote", cadendo rovinosamente a terra.

Per i soccorsi è sopraggiunta da Salò un'ambulanza del Gruppo Volontari del Garda. L'uomo ha riportato lesioni serie in differenti zone del corpo e, una volta caricato sull'autolettiga, è stato portato alla Poliambulanza di Brescia. È stato ricoverato in codice giallo.

Ancora sono in corso gli accertamenti sulle cause del sinistro. Gli agenti della Stradale sono intervenuti per raccogliere rilievi e testimonianze.