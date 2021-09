Improvviso malore al mattino, uomo muore tra le mura di casa

I medici hanno provato a salvarlo in tutti i modi. Purtroppo non c'è stato nulla da fare

Dramma a Berzo San Fermo (Bg), in via Seresina, nella giornata di sabato 11 settembre. Verso le 11.30, un uomo di 73 anni è morto nella cascina di famiglia, stroncato da un improvviso malore.

I familiari hanno chiamato il 112, il soccorso medico si è precipitato sul posto con un’ambulanza e un’automedica: i sanitari hanno tentato di salvargli la vita in tutti i modi, poi – alla fine – si sono dovuti arrendere, non potendo far altro che constatarne il decesso.